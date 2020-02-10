السعودية: أُم تنهي حياة رضيعتها دهساً وتصيب زوجها!

المصدر: البيان الإلكتروني

دهست سيدة رضيعتها وزوجها، أمس الأول السبت، في السعودية بعد أن فقدت السيطرة على السيارة.

وذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الرضيعة، التي توفيت، كانت في الشهر التاسع من العمر، بينما أصيب والدها بكسور.

وأضافت الصحيفة السعودية: "وقع الحادث، خلال وجود الأسرة، في منطقة شاطئ بيش للنزهة، مشيرة إلى أن الإصابات، جرت بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة".

وقالت الصحيفة إن "العائلة قدمت من خارج منطقة جازان، وأثناء تنزههم حاولت الزوجة، قيادة السيارة لتخرج عن سيطرتها فتدهس طفلتها، التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة".

وتابعت: "تم نقل الحالتين إلى المستشفى، فيما أصيبت السيدة بانهيار جراء الحادث".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الهلال الأحمر، في جازان قوله: "تلقت غرفة العمليات بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف".

وتابع: "عند وصول فرقة الإسعاف، وجدت شخصا لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام".

وتابع: "بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية".