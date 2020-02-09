مقتل زوجين ورضيعتهما في ظروف غامضة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف شاهد عيان تفاصيل العثور على جثتي زوجين ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في مصر صباح الأحد.

وقال شاهد عيان، أمام فريق تحقيقات نيابة الهرم، إنه لدى نزوله من شقته عبر السلم في طريقه إلى محل عمله، فوجئ بطفل يخبره «عمو.. الحق ماما».

وأضاف الشاهد أنه اصطحب الطفل إلى الداخل، وعُثر على جثة والدته مقتولة تزامنا مع تجمع الجيران للبحث عن الزوج، موضحًا: «لقينا جثة الأب ورضيعة عمرها 7 شهور في المنور.. الجناة ألقوهما بعد قتل الأم بالشقة».

وأشار الشاهد إلى أن الأهالي استنجدوا بنقطة شرطة حدائق الأهرام، وأسرعوا لتفريغ كاميرات المراقبة التي أظهرت الجناة، وأمكن التعرف عليهم، مشدداً على أن النيابة العامة تحفظت على الكاميرات.