مصادرة ديك في الجزائر بعد شكوى من السفارة الإيطالية

المصدر: البيان الإلكتروني

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة "مصادرة سردوك (ديك)" في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر.

ونشر نشطاء مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك، مطالبا بإرجاعه حيث ترك "دجاجة و7 صيصان".

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها إلى إزعاج متكرر من صياح الديك، فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار، وفقاً لروسيا اليوم.

وأطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاغات مثل "#الحرية_للسردوك"، و"#أطلقوا_الديك"، وذكرت بعض المواقع أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم بوجهة ديكه ومكان وجوده حاليا.

عائلة السردوك المُختطف 😢

ما عندكمش ضمير أنتم ؟!#الحرية_للسردوك pic.twitter.com/ezV0Mjxs5Q — أبوبكر مأمون (@Bkrmn3) February 8, 2020

فرقة من الشرطة "تعتقل" ديك بالابيار بطلب من ديبلوماسية إيطالية حسب صاحب الديك

Une brigade de police se déplace à la demande d’une diplomate italienne pour saisir le coq de ce monsieur

🐓#Bring_back_the_rooster pic.twitter.com/fbYHp0XKCh — Khaled Drareni (@khaleddrareni) February 8, 2020