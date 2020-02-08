رياح عاتية تهبّ على أوروبا الغربية في الساعات المقبلة

المصدر: أ ف ب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أنّ العاصفة "سيارا"، التي ستهب على قسم من أوروبا، خصوصا المملكة المتحدة وايرلندا، ستتسبب في رياح قوية الأحد في شمال فرنسا بسرعة قد تبلغ 140 ك/س، وستمتد إلى بلجيكا.

وفي المملكة المتحدة، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المحلية أن تتسبب الرياح القوية والأمطار بإلغاء وإرجاء العديد من رحلات النقل الجوي والبحري وعبر القطارات، وسط خشية من تضرر المساكن واحتمال تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي.

ونصحت الشركة المالكة للسكك الحديد البريطانية بعدم التنقل بالقطار الأحد إلا عند "الضرورة الملحة" ونبهت الى احتمال اضطراب حركة النقل حتى صباح الاثنين. وقررت عدة شركات قطارات تقليص وتيرة رحلاتها وسرعة قطاراتها.

وفي لندن ألغي سباق عشرة آلاف متر كان سيشارك فيه 25 الف شخص. كما سيتم اغلاق الحدائق الملكية.

وثمة دول أخرى معنية بالعاصفة، بينها ألمانيا وسويسرا وايرلندا، حيث ألغي حفل افتتاح غالواي (غرب) عاصمة للثقافة الاوروبية في 2020 مساء اليوم السبت. كما نبهت شرطة الطيران اير لينغز من احتمال تأخير أو الغاء رحلات.

وأوضحت خبيرة الأرصاد الجوية ماريون بيرا لفرانس برس أنّه "بدءاً من صباح الأحد، ستهب رياح تصل سرعتها إلى 80 ك/س على شمال فرنسا وشمال-غربها"، مضيفة أنّ "الرياح ستشتد بعد الظهر (100 ك/س) فيما ستبلغ أوجّها مساءً وليل الأحد الإثنين، بسرعة 120 ك/س".

وستكون مناطق النورماندي وأو-دو-فرانس وآردين ولورين، معنية بشكل خاص بهذه العاصفة. وفي سلسلة فوج الجبلية، يتوقع أن تبلغ سرعة الرياح 140 ك/س.

أما في الحوض الباريسي ومقاطعتي لاشامباني وبريتاني، فتوقعت الأرصاد الجوية أن تبلغ سرعة الرياح 110 ك/س.

وتتزامن العاصفة مع المباراة المرتقبة عصر الأحد في ستاد-دو-فرانس بين فرنسا وإيطاليا في إطار بطولة الأمم الست في لعبة الرغبي.

وأشارت ماريون بيرات إلى أنّ "مقياس الحذر-برتقالي سيعلن صباح الأحد الساعة 6,00" بالتوقيت المحلي، فيما ستتراجع شدة الرياح بدءاً من صباح الاثنين.

وتتوقع الأرصاد الجوية الفرنسية تسجيل أمواج بحرية مرتفعة تؤدي إلى سيول عند سواحل بروتاني وشرق المانش بالنظر إلى التزامن مع "فترة ارتفاع نسب المد والجزر".

وبين التدابير الوقائية، أوصت الأرصاد الجوية بتجنب مناطق الغابات وعدم ركن السيارات تحت أشجار وعدم ترك أواني الورود ولوازم الحدائق في الخارج.

وفي بلجيكا، أصدر المعهد الملكي للأرصاد الجوية تحذيراً برتقاليا بخصوص رياح الأحد، وسط الإشارة إلى ارتفاع مخاطر تسجيل أضرار في البلاد كافة. وقال إنّ سرعة الرياح قد تبلغ 130 ك/س، وربما أكثر.

وستغلق الغابات والحدائق أبوابها في بروكسل الأحد والاثنين. وستتخذ تدابير مماثلة في مدن أخرى، مثل انتويرب.

من جانبه، أعلن اتحاد كرة القدم البلجيكي تأجيل مباريات الدوري المحلي التي كانت مقررة الأحد.