أحدث الجرائم.. تهريب المخدرات في عبوات غذائية للرضع

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن كلبان مدربان من العثور على مخدرات تقدر قيمتها السوقية بنحو مليون يورو مخبأة داخل عبوات غذائية للرضع في مطار فرانكفورت الدولي.

وأعلنت سلطات الجمارك اليوم الجمعة أنه تم العثور على المخدرات خلال ضبطيتين نهاية يناير الماضي.

وأوضحت السلطات أن الضبطية الأولى كانت تتعلق بمهرب من أمريكا الجنوبية وصل إلى المطار في 24 يناير الماضي، وكان يحمل حقيبة بها 12 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة داخل 15 عبوة غذاء للرضع، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتمت الضبطية الثانية في 26 من نفس الشهر، حيث تم العثور في حقيبة المهرب المنحدر أيضا من أمريكا الجنوبية على 15 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة في عدد مماثل من العبوات الغذائية للرضع.

وقالت متحدثة باسم سلطات الجمارك إن مثل هذه الكميات من المخدرات يتم العثور عليها في المعتاد داخل شحنات كبيرة.