روسية تطعن زوجها حتى الموت بسبب "وجبة عشاء"

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

ذكرت السلطات الروسية أن امرأة في شمال غرب روسيا طعنت زوجها حتى الموت بعد أن اتهمها بإعداد طعام "غير مناسب للعشاء".

وفي التفاصيل، كان الزوج البالغ من العمر 43 عامًا وزوجته البالغة من العمر 31 عامًا في منزلهما بمدينة بينزا، حيث استقبلا ضيوفا. ونشب خلاف بينهما بعدما أدلى الزوج بملاحظات عن وجبة العشاء التي أعدتها زوجته للضيوف، وقال أن الوجبة ليست مناسبة وكان ينقصها ملحاً. وبعدما تعالت الصرخات، ضرب الرجل زوجته على وجهها، ودخلت الزوجة في نوبة من الغضب، فأمسكت بسكين المطبخ وطعنه في صدره 35 مرة.

واتصل الضيوف الذين كانوا نائمين في أحد الغرف وقت الحادثة، بسيارة الإسعاف، لكن الضحية توفي قبل وصول الأطباء.

وتم اعتقال الزوجة للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل.