وزير الصحة السوداني: 4 حالات اشتباه بالكورونا لمواطنين عائدين من الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الصحة السوداني، أكرم التوم، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تشتبه بإصابة 4 حالات بفيروس كورونا لمواطنين سودانيين عائدين من الصين. وأكد التوم أن جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس تحت المراقبة.

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أكدت في مطلع هذا الأسبوع أن الوزارة تشبه بإصابة مواطنين سودانيين بفيروس كورونا، وأن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، وقد قدما من الصين، أحدهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.

وقالت الوزارة إن الاشتباه بالإصابات تم عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.