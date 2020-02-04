4 إصابات بالكورونا في صفوف الطلبة السودانيين بالصين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مصدر سوداني مسؤول إصابة 4 طلاب من العائدين من الصين بفيروس كرورنا.

ويتواجد عشرات الطلاب السودانيين في الصين، إضافة إلى تجار ومقيمين، لكن لا توجد أرقام رسمية لعددهم.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، قد وجه في وقت سابق بإقامة جسر جوي عاجل، لنقل مواطني بلاده، من مدينة ووهان الصينية إلى الخرطوم، على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وشدد البرهان على ضرورة أن "تُنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي الصحة، والخارجية، وسلطات الطيران المدني".

وطالب رئيس مجلس السيادة، وزارة الصحة، باتخاذ كافة الترتيبات والاحتياطات اللازمة، لاستقبال العائدين بصورة لائقة.