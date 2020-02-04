بعد تكبيله بسلك معدني ضرباه حتى الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة حائل القبض على متهمين اثنين متورّطين بجريمة قتل سعودي في استراحة بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة حسب صحيفة "سبق الإلكترونية".

وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل في السعودية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها أسفرت عن القبض على متهميْن اثنيْن بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما .