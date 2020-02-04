فيديو.. العثور على سعودي مقتولاً داخل سيارته بحائل

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت وسائل إعلام محلية سعودية، أمس الإثنين، أنه تم العثور على مواطن سعودي عشريني مُتوفى داخل سيارته بمدينة القاعد في شمال منطقة حائل، وعليه آثار الضرب وتهشم برأسه.

وقالت صحيفة سبق السعودية إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقل الضحية إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية.

ووثّقت كاميرا أحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد شمال حائل، شخصًا يُوقف سيارة بالشارع ويغادرها بسرعة، ليغادر المكان مع شخص آخر في سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو.