حادث تصادم مروّع لـ 20 سيارة في تبوك بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع حادث تصادم مروع لأكثر من عشرين سيارة على امتداد طريق الملك فهد بتبوك بالمملكة العربية السعودية فوق الجسر باتجاه طريق ضباء نتيجة الوقوف المفاجئ.



ونقل موقع سبق السعودي ، أن هذا الجسر حديث المنشأ ،ولم يمضِ على افتتاحه سوى شهرين يشهد ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية باتجاه طريق ضباء وجامعة تبوك، ولم ينتج عن الحادث، أى إصابات سوى التلفيات في المركبات.

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود الحادث ووجود مصاب، وصرح الهلال الأحمر بتبوك بأنه بعد مباشرة الحادث من الفرقة رفض المصاب النقل عن طريق الهلال الأحمر.



يُذكر أن تبوك تشهد يومياً ازدحاماً مرورياً في نقاط عدة؛ منها تقاطع طريق الملك فهد مع الملك خالد، الذي من المرجح أن تنتهي مشكلته بعد افتتاح النفق فى الموقع نفسه الذي تأخر كثيراً، كذلك تأخر مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع الملك عبدالله.