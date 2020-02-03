في السعودية.. الإطاحة بعصابة تنتحل صفة رجال الأمن بغرض السرقة

المصدر: البيان الإلكتروني

صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي والقبض على عناصره، ثلاثة مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية الهندية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السطو على المستودعات والمحلات التجارية والاعتداء على العاملين بها وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية منتحلين شخصية رجال أمن.

وأوضح الغامدي أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب ثلاث جرائم في محافظتي جدة والطائف، وقد تم بحوزتهم ضبط 947.000 ريال ومركبة تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.