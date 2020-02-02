مصر..السجن 6 سنوات لجدة عذبت حفيدتها حتى الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على صفاء عبد اللطيف المدانة بقتل حفيدتها جنة بـ"التعذيب".

وفي تفاصيل القضية، تلقى مدير أمن الدقهلية، بلاغا من مستشفى "شربين" العام يفيد بوصول الطفلة جنة (5 سنوات)، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى جسدها آثار حروق وتورم بالطرف السفلى اليسرى، حيت جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

ووجهت لجدة الطفلة لوالدتها، وهي ربة منزل ومقيمة بذات القرية، تهم بالتعدي على حفيدتها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة في مناطق حساسة من جسمها "لتبولها لا إراديا".

وألقت الشرطة القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وأمرت النيابة العامة لمنطقة شمال الدقهلية بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، حيث أكد تقرير الطب الشرعي حادثة التعذيب.