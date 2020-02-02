 تفاصيل مقتل نجل إعلامية مصرية 

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل "كريم" نجل المذيعة المصرية مروة ميمي، أن الطفل المتهم كان في شقته بحي الزمالك بصحبة شقيقيه، واستقبل ثلاثة من أصدقائه بينهم المجني عليه، في غياب الوالدين اللذين كانا خارج المنزل حينها.

وأضافت التحقيقات أن الطفل المتهم استغل غياب والديه، وقام بالبحث عن سلاح والده حتى وجده، وخلال خروجه من غرفة الوالد صوّب المسدس تجاه المجني عليه، الذي نهاه عن العبث بالسلاح قائلًا: "بلاش التهريج ده"، وأثناء اللهو به خرجت طلقة بطريق الخطأ استقرت برأس صديقه كريم، وأردته قتيلاً.

واعترف الطفل المتهم بارتكابه الجريمة، دون عمد، مشيرًا إلى أنه لم يقصد قتل صديقه، وأن الواقعة كان المقصود منها المزاح، وأن الرصاصة خرجت بالخطأ من المسدس، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أمرت نيابة الطفل، اليوم الأحد، بحبس الطفل المتهم بقتل صديقه "كريم. ش"، نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وقررت النيابة حبس آخر، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.

وقال مصدر أمني إن قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة.

وكشف المصدر أنه تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه "كريم" 15 سنة كان جالسًا لدى أحد أصدقائه، وأثناء مزاحهما سويًا، خرجت طلقة بطريق الخطأ أصابت المجني عليه، فأودت بحياته.

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