الأردن : انتحار صاحب بسطة والحكومة تتحرك

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز جميع البلديات، من خلال وزارة الإدارة المحلية، إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب "البسطات" تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة.

وأكد الرزاز في تغريدة له عبر تويتر التزام الحكومة بتقديم أراضٍ من الخزينة في حال لم تتوفر أراضٍ تابعة للبلدية.

وعبر صفحته في فيسبوك ترحم الرزاز على الشاب العصامي أنس الجمرة الذي قضى انتحارا بعد ازالة السلطات بسطته عدة مرات في محافظة اربد، قائلا "حاول أن يجني قوت يومه بعرق جبينه".

اضاف الرزاز: "واجبنا مساعدة كل مواطن يسعى إلى إيجاد مصدر رزقه، من خلال تنظيم عمله ودعمه، لا الوقوف في طريقه".