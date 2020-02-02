إعلان أول وفاة بفيروس كورونا خارج الصين في الفلبين

أعلنت الفلبين اليوم الأحد عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعتبر أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة فرانشيسكو دوكي إن المريض، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي.

يشار إلى ان الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا.

وقال دوكي في مؤتمر صحفي "خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد".

وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، كان المريض مستقرًا وأظهر علامات تحسن، إلا أن حالة المريض تدهورت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما أدى إلى وفاته".

ووصل الاثنان، وكلاهما من ووهان، بالصين، إلى الفلبين قادمين من هونج كونج في 21 يناير. وهما الحالتين الوحيدتين المؤكدتين في الفلبين حتى الآن.

إلى ذلك فرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الاحد حظرا مؤقتا على دخول زائرين لبلاده من الصين وهونج كونج وجزر ماكاو.

وقال عضو مجلس الشيوخ الفلبيني بونج جو، إن الرئيس قرر توسيع الحظر الذي ركز فقط على مقاطعة هوبي وغيرها من المناطق المتضررة من فيروس كورونا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

يشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار في الصين ارتفع إلى 304 أشخاص كما ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة إلى 14 ألفا و 380 شخصا.