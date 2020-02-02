السعودية.. حقيقة "جثة قرصان" عُثر عليها بقفص حديدي في بحر الشمال

المصدر: البيان الإلكتروني

عُثور في المملكة العربية السعودية على قفص حديدي مغلق على عمق 12 متر في البحر شمال مركز قيال بمحافظة تبوك، وداخله جثة مثبتة ببعض عن طريق أسلاك معدنية داخل قفص حديدي أبعاده 2 متر طول وعرض نصف متر.

وقالت صحيفة " الرياض " التي أوردت الخبر بأن المعلومات المتوافرة لديها تشير إلى أن مجموعة من هواة الغوص ثلاثة مقيمين ومواطن، شاهدوا على عمق 12 متر صندوق على هيئة قفص حديد مغلق وبداخله ما يشبه الجثة وعلى إثر ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع للكشف على الواقعة.

وباشرت فرق البحث والإنقاذ في سلاح الحدود بالغوص واستخراج القفص وبحضور شرطة البدع والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وتم فتح القفص، وصدر التقرير الشرعي من قبل مركز الطب الشرعي والذي أكد أن المتضمن هو عبارة عن مجسم بلاستيكي على شكل هيكل عظمي لجسم الإنسان وهو عبارة عن دميه بلاستيكية، مثبت ببعضه عن طريق أسلاك معدنية داخل قفص حديدي.

وعليه ملابس بنية اللون وقبعة لون بني وقميص بدون أكمام وبنطلون أسود طويل وشعر مستعار مشابه لملابس قرصان (الهيكل غير آدمي ومصنوع من بلاستيك) وليست جثة حقيقية.

وأرجحت مصادر أن دمية القرصان التي عثر عليها داخل القفص هي عبارة عن سحر وشعوذة أخفيت داخل دمية وأسقطت في البحر.