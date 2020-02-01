بالفيديو.. انهيار كارثي لسقف ملعب هوكي في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

انهار سقف مجمع "بطرسبورسكي" الرياضي بشكل مفاجئ وبطريقة مرعبة فوق رؤوس العاملين، في مدينة بطرسبورغ الروسية، أثناء هدم العمال له، استعدادًا لبطولة العالم لـ هوكي الجليد.

وكان المقاولون قد خططوا لهدم الملعب على عدة مراحل، إلا أن السقف لم يصمد وانهار فجأة مودياً بحياة أحد العمال.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" التي نشرت مقطع الفيديو فإنه من المنتظر أن يتم بناء أكبر مجمع عالمي للتزلج على الجليد عوضا عن المجمع المنهار، حيث ستصل مساحة المجمع الجديد 167 ألف متر مربعة، وبارتفاع 49 مترا.

وتضم مدرجات ملعب هوكي الجليد 21.5 ألف مشجع، وترتفع القدرة الاستيعابية لـ23 ألف شخص أثناء استضافة الملعب للحفلات.

كما ستقام المدرجات الرئيسية في الطوابق الثاني والثالث والسادس، فيما يكون الطابقان الرابع والخامس لكبار الضيوف والشخصيات الهامة، ليتسعان لـ1800 شخص.