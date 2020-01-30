ممرضة تخلط حليب الأمهات بالمورفين

المصدر: وكالات

اعتقلت السلطات الألمانية ممرضة للاشتباه في قيامها بتسميم أطفال حديثي الولادة باستخدام مادة المورفين المخدرة.

وقال مسؤولون ألمان إن عملية الاعتقال جرت بعد تفتيش خزانة الممرضة والعثور بداخلها على حقنة عن طريق الفم تحتوي على حليب الأمهات مخلوطا بمادة المورفين في مستشفى جامعة أولم بجنوب ألمانيا.

وتم الاشتباه بالممرضة بعد أن أصيب خمسة أطفال، تتراوح أعمارهم بين يوم واحد وخمسة أسابيع ويقيمون في نفس الغرفة، بشكل مفاجئ بمشاكل في التنفس في نفس الوقت تقريباً في الـ20 من الشهر الماضي.

ووفقاً لقائد الشرطة في المدينة فقد تمكن الإجراءات الفورية التي قام بها موظفو المستشفى في انقاذ حياة الأطفال، الذين لن يعانوا من أية آثار أو تداعيات صحية في المستقبل.

ولم تعرف بعد الدوافع التي دفعت الممرضة على القيام بهذا العمل، وقال ممثل الادعاء في مدينة أولم كريستوف لير للصحفيين إن الممرضة الشابة تواجه خمس تهم بمحاولة القتل غير العمد والأذى الجسدي الشديد.