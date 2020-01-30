مصرع 9 أشخاص في فيضانات اندونيسيا

المصدر: ا ف ب

خلفت فيضانات مفاجئة وانزلاقات تربة تسعة قتلى على الاقل في جزيرة سومطرة باندونيسيا وأجبرت مئات الاشخاص على الاحتماء بملاجىء، بحسب ما أعلنت الخميس الوكالة المحلية لادارة الكوارث.

وأدت أمطار غزيرة هطلت شمال سومطرة هذا الاسبوع الى فيضانات في اودية وانزلاقات تربة.

وقضى معظم الضحايا غرقا وقال سيف الدين اناندا ناسوسيون رئيس مقاطعة وسط تابانولي "نشتبه بمصرع اثنين منهم بسبب وقوع جذوع أشجار عليهما".

وأضاف ان عمليات قطع الاشجار بشكل غير قانوني التي تكثر في هذه المنطقة، قد تكون أسهمت في التسبب في انزلاقات تربة.

وأجبرت هذه الاوضاع آلافا عدة من السكان على مغادرة منازلهم والاحتماء في ملاجىء.

وفي بداية يناير كانت امطار قياسية تسببت في فيضانات وانزلاقات تربة في منطقة العاصمة جاكرتا وتحديدا في جزيرة جاوا ما خلف 70 قتيلا.

واجتاحت المياه أحياء كاملة من جاكرتا التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، واضطر حينها آلاف السكان الى مغادرة منازلهم.

وتكثر الفيضانات في أرخبيل اندونيسيا الواقع في جنوب شرق آسيا مع موسم الامطار الذي يبدأ في نوفمبر.

