إصابة 33 شخصاً في زلزال ضرب إيران

المصدر: وكالات

أعلن مساعد رئيس جامعة شيراز الطبية علي اكبري 33 شخصا اصيبوا جراء زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ضرب خان زنيان في محافظة فارس جنوب ايران أمس الاثنين .

وقال اكبري في تصريح ادلى به مساء الاثنين بان اثنين من المصابين قد رقدوا في المستشفى فيما غادر البقية بعد تلقيهم العلاج اللازم،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا) .

كان زلزال آخر بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مدينة بافق التابعة لمحافظة يزد (وسط البلاد) مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

وفي تصريح لوكالة (إرنا)، قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة يزد "محمود شاكري"، ان هذه الهزة وقعت في عمق 20 كم من سطح الارض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 88ر31 والطول الشرقي 24ر55.