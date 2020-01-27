بالفيديو.. سائق يدهس طفلة ويفشل في الهروب

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول مغردون مقطع فيديو يوثق لحظة دهس مقيم بسيارة لطفلة صغيرة ومحاولة سائقها الفرار، ولم يعرف مكان أو توقيت الحادثة.

ويظهر في الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل ونشرته الصحف السعودية سيارة تسير في طريق فرعي، لكن سائقها لم يلحظ الطفلة الصغيرة التي ركضت باتجاه سيارته وقام بدهسها.

وبعد أن صدمها قام بسحب الطفلة من تحت السيارة، ووضعها على جانب الطريق، ليصعد سيارته محاولا الفرار، قبل أن تصادفه سيارة أخرى وتغلق الطريق أمامه، ويتجه سائقها نحو الطفلة لمعرفة مصيرها.