مدير عربي يسرق آسيوياً ويجبره على خلع ملابسه

المصدر: دبي- رامي عايش

"اجبار الضحية على خلع الملابس بعد سرقته" أسلوب جديد اتبعه مدير إداري عربي في شركة خاصة، بعد تعرضه لشاب آسيوي ليلا في الطريق العام باستخدام سكين، وسرقة متعلقاته الشخصية قبل اجباره على خلع ملابسه الخارجية حتى لا يلحق به بين بعد هربه.

وبحسب التحقيقات النيابية في هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي اليوم، فان الجاني، راقب الضحية بينما كان يتمشى ليلا في شراع فرعي بمنطقة المرقبات، فراقب حركته، وقرر اللحاق به لسرقة المنقولات التي بحوزته، حيث اعترض طريقه وفاجأه بسكين وضعها على خاصرته، واستولى منه على هاتفه المتحرك وأجبره على نزع ملابسه الخارجية ليبقى في ملابسه الداخلية حتى لا يلحق به، ولاذ بالفرار من المنطقة".

وبعد القاء الشرطة القبض على المتهم بموجب البلاغ الذي تلقته من المجني عليه، اقر المتهم وأقر بتخطيطه للجريمة وتنفيذها، بعد مشاهدته الضحية يدخل في شارع فرعي محفوف بالأشجار في المنطقة المذكورة، معترفاً في الوقت ذاته أنه أجبره على نزع ملابسه حتى لا يستطيع اللحاق به بعد سرقته".

ودلت التحقيقات ان المجني عليه تعرض لإصابات نتيجة محاولته نزع السكين من المجاني اثناء الاعتداء عليه للاستيلاء على منقولاته الشخصية.