وفاة وإصابة 23 شخصا بحادث في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 3 أشخاص وأصيب 20 أخرين ، بحادث انقلاب باص على طريق الهجرة في المدينة المنورة بالممملكة العربية السعودية.

وأعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة أن غرف العمليات في أمن الطرق والهلال الأحمر والدفاع المدني والشؤون الصحية بالمنطقة تلقت بلاغاً اليوم السبت عن حادث انقلاب باص بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 150.

ونتج عن الحادث وفاة 3 وإصابة 20 راكباً، فيما أنهى الدفاع المدني حالتي احتجاز داخل الباص ولم يتعرض بقية الركاب لأي أذى.

وبحسب صحيفة " الرياض" فقد تم نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافيا في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية، حيث تم تنويم 13 حالة في حين غادر 7 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللام.

وقد باشرت الحادث أكثر من 16 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من الهلال الأحمر وفرقتين إسعافية تابعة للشؤون الصحية وعددا من دوري أمن الطرق وآليات الدفاع المدني.