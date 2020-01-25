فاجعة.. وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في الأردن

المصدر: أ ف ب

توفي ستة أشخاص من أسرة أردنية واحدة اختناقا في منزلهم في الكرك جنوب المملكة إثر إستنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز بالمنزل أثناء نومهم، حسبما أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان "السبت".

ونقل البيان عن الناطق الإعلامي للدفاع المدني أياد العمرو قوله إن "كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مساء اليوم مع وفاة ستة اشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل منزلهم بمنطقة سول" الواقعة في محافظة الكرك 118 كلم جنوب عمان.

وأضاف إن "فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفيين وهم الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري".

ودعا العمرو المواطنين إلى "ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم".

وغالبا ما تقع حوادث من هذا النوع في الاردن حيث تلجأ العديد من الاسر الى استخدام المدافئ النفطية والغازية منخفضة الكلفة وتركها تعمل أثناء نومهم.

وتشهد المملكة منذ ايام منخفضاً جوياً ادى إلى تدني كبير في درجات الحرارة ليلاً.