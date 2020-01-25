ارتفاع قتلى زلزال تركيا إلى 20 شخصاً

المصدر: ا ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا إلى 20 قتيلاً على الأقل وأكثر من ألف جريح، في وقت واصلت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الركام السبت.

ولا يزال 30 شخصًا في عداد المفقودين جرّاء الزلزال الذي ضرب ليل الجمعة وبلغت قوّته 6,8 درجات وتم تحديد مركزه في بلدة سيفريس في محافظة إلازيغ شرق البلاد.

وأكّدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن الزلزال ضرب سيفريس حوالى الساعة 20,55 (17,55 ت غ).

وبثّ التلفزيون الرسمي التركي مشاهد للناس وهم يهرعون بذعر إلى الخارج بينما اشتعلت النيران على سطح أحد المباني.

وأفاد وزراء الداخلية والبيئة والصحة، الذين كانوا في الموقع، أن الضحايا سقطوا في محافظتي إلازيغ وملاطيا المجاورة (جنوب غرب).

وأكّدت إدارة الطوارئ أن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 1015 آخرون بجروح.