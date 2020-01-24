السعودية.. الإطاحة بعصابة سرقة المركبات في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

آطاحت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية بعصابة سودانية تخصصت في سرقة المركبات .

وأكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض أن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها ، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض ، لإعادة بيع أجزاءها.

وذكر ، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن العثر على (36) مركبة تم تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها ، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.