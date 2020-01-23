زلزالان بقوة 5.4 و 5.2 درجة يهزّان تركيا وإيران

المصدر: وكالات

قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إن زلزالا بلغت قوته 4ر5 درجة ضرب ولاية مانيسا بغرب تركيا أمس الأربعاء.

وقال أحمد دنيز، حاكم الولاية، إن هناك تقارير تفيد بأن بعض المباني قد تعرضت لأضرار ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ووفقًا لوكالة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال مساء الأربعاء قبالة مقاطعة أخيسار في مانيسا على عمق 98ر6 كيلومتر.

وشعر بالزلزال أيضا المدن الغربية في تركيا مثل أزمير ومانيسا وأيدن ودنيزلي.

كما ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر مساء أمس الاربعاء مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال ضرب ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب إيران مساء أمس الاربعاء،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 21 كم من سطح الأرض.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو اضرار مادية جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل نظراً لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية، وقع أحدهما في شهر يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر مخلفا 37 آلف قتيل و100 الف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران.

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.