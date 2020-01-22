بالفيديو.. ضبط 84.325 كغ حشيش و 17800 قرص إمفيتامين في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

في ضربة قوية لمهربي المخدرات في المملكة العربية السعودية، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر وأقراص إمفيتامين.

وفي تصريح للناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، قال: "في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة تم القبض على مواطنين اثنين لتورطهما بترويج المخدرات".

وبحسب جريدة الرياض السعودية فإن الكمية المضبوطة تبلغ 84.325 كيلو جراماً من مادة الحشيش و 17.800 قرص إمفيتامين، بالإضافة إلى سلاح رشاش "كلاشنكوف" ومسدس نوع جلوك ومبلغ مالي قدره 75.800 ريال، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.