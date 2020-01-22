إطلاق نار على سيارة طالبات ووفاة إحداهن بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية، وتحديدًا شرطة مدينة الظهران في السعودية، من إلقاء القبض على شاب؛ قام باعتراض سيارة (خاصة)، تقلُّ طالبات بمدينة الدمام، وقام بإطلاق النار على السائق والطالبات.

ونقلت صحيفة سبق عن مصادر أمنية قولها إن الشاب قام باعتراض إحدى السيارات الخاصة بنقل الطالبات بأحد أحياء غرب مدينة الدمام، وقام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق المركبة (من جنسية آسيوية)، والطالبات؛ ما أدى لإصابة الطالبات بإصابات بليغة، وكذلك سائق المركبة؛ وتم نقلهم إلى المستشفى في حينها.

وأكدت المصادر ذاتها أن إحدى الفتيات توفيت في المستشفى نتيجة الإصابة البليغة التي تعرضت لها، فيما تعاملت الجهات المعنية مع الحادث وفق الأنظمة.