سمكة تطعن عنق صبي

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

تعرض صبي إندونيسي لإصابة خطيرة بعد هجوم من سمكة الإبرة المسطحة . وكان محمد إيدول يصطاد مع والديه في مياه بوتون قبالة إقليم جنوب شرق سولاويزي في أندونيسيا يوم السبت عندما قفزت سمكة من الماء واخترقت عنق الصبي "16 عامًا"، وتم نقل الطالب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.



و إجريت له عملية جراحية لإزالة السمكة من عنقه بعد يومين، واخترقت السمكة عنق محمد من أسفل ذقنه وصولاً إلى الجزء الخلفي من رقبته.

واستغرقت العملية التي وصفت بالخطيرة ساعتين وأجراها ثلاثة جراحين. وحول حالة محمد قال مدير عام المستشفى لـ "أنتارا نيوز": "حالة الصبي مستقرة نسبيًا ، ويتعافى بشكل جيد لكنه لا يزال في المستشفى بسبب مخاطر العدوى، ولأنه يعاني من الحمى".

وتنتمي السمكة لفصيلة الأبريات وتمتاز بفكها الطويل و النحيف الذي يحتوي عدة أسنان حادة قادرة على إلحاق جروح عميقة.

كما أنها بارعة بالقفز من الماء بسرعة تصل إلى 60 كم / ساعة. و محمد ليس الشخص الوحيد الذي تعرض لهذا النوع من الهجوم، فقد توفي صبي في هاواي يبلغ من العمر 10 أعوام أثناء صيده ليلا مع والده في عام 1977 بعد أن تعرض لهجوم من قبل سمكة الإبرة اخترقت عينه ودماغه.

و توفي منتسب في البحرية التايلندية في ديسمبر 2018 عندما اخترقت سمكة عنقه خلال تمرين تدريبي.