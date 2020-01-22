مصر.. السجن للقنصل الإيطالي «مهرب الآثار»

المصدر: (القاهرة-وكالات)

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب، بالسجن غيابياً 15 سنة، عقب إدانته بتهريب قطع أثرية فرعونية وإسلامية إلى أوروبا.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار المدعو، لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطليّ بالذهب.

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا.

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