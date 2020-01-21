قضية تهز الرأي العام في تايلاند

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في قضية أثارت الرأي العام في تايلاند، ألقت قوات الشرطة القبض على الشاب أبيتشاي أونغويسيت، بوصفه "قاتلاً متسلسلاً" بعد العثور على ما يقارب 300 عظمة بشرية تعود لشابات في حديقة منزله.

ونقلاً عن صحيفة تايلندية، جاء اعتقال الوريث الثري البالغ من العمر 40 عاماً عقب ظهور جثة صديقته السابقة وارينثورن تشايشيت ذات الـ 22 ربيعاً في بركة حديقة المنزل بعد ستة أشهر على اختفائها.

وقد قررت السلطات بعد تلقيها بلاغاً تفتيش حديقة أبيتشاي لتعثر على 298 عظمة أخرى، فيما تأكد وجود ضحيتين أخريين على الأقل.

ويعتبر أونغويسيت ابن قاتل كذلك حيث أودع والده الثري شارلمتشاي السجن عام 1983 لإقدامه على نحر فتاة في الخامسة عشرة من عمرها.

وأظهرت الصور التي عرضتها الشرطة بأن أبيتشاي قد عمد إلى لفّ الجثة بغطاء سرير قبل وضعه داخل كيس بلاستيكي، وإغراقه حتى أسفل البركة مثقلاً بقطعة حديدية، ويزعم أنه قد أجبر الفتاة المدعوة "كيك" على النوم في صندوق حديدي خشية أن تتخلى عنه.

وتشير مصادر الشرطة إلى احتمال أن يكون قد أقدم على خنقها قبل رميها في البركة.