فيديو .. عاصفة برد تضرب أستراليا

المصدر: البيان الإلكتروني

ضرب شرق أستراليا، الذي لا يزال يعاني من أزمة حرائق الغابات، طقسًا شديدًا أمس، مصحوبا بصواعق وأمطار مصحوبة بعاصفة برد شديدة، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح وتحطيم زجاج نوافذ عشرات السيارات التي لحقت بها أضرار بليغة.

ونشر موقع " روسيا اليوم " الانجليزي مقاطع فيديو لعاصفة البرد التي تضمنت قطعا جليدية ضخمة وثقيلة لدرجة أنها قتلت وأصابت الطيور ، وتركت المركبات بنوافذ محطمة والمركبات متضررة بشكل كبير .