بالفيديو.. خلاف على أولوية المرور ينتهي بحادث دهس جماعي في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادث دهس جماعياً في أعقاب خلاف وشجار على أولوية المرور بين قائد سيارة خاصة وسائق سيارة أجرة، ما أدى لإصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات.

ووقع الحادث مساء يوم الجمعة بأحد شوارع مدينة شبين الكوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر أمنية: أن شابًا كان يقود سيارة ملاكي يدعى محمد أيمن مصطفى، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مؤكدة أنه حاول الهروب بعد دهسه عددًا من المواطنين، ولكن الأهالي استطاعوا الإمساك به لحين وصول قوات الشرطة.

وأكد شهود عيان أن الشاب كان قد وقع بينه وبين سائق التاكسي مشادة، حيث تم التعدي على الشاب بآلة حادة ما أدى إلى قيامه بعملية الدهس.

وحظيت الواقعة بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وعبّر مغردون عن غصبهم من الاستخفاف بحياة الآخرين بسبب "عناد" بين سائقين، وأشاروا لحوادث مشابهة.