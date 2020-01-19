سقوط 12 قتيلا و46 جريحا في حادث اصطدام حافلتين بالجرائر

المصدر: (د ب أ)

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر اليوم الأحد عن سقوط 12 حالة وفاة و46 جريحاً في حادث مروري بولاية وادي سوف (800 كم جنوب شرقي العاصمة).

وقالت مصالح الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم، إن حادثا ناجما عن اصطدام حافلتين لنقل الركاب وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرة إلى أن أعمار ضحايا المتوفين تتراوح ما بين 19إلى73عاما.

وكانت أرقام المركز الجزائري للوقاية والأمن عبر الطرق، كشفت عن أن الافراط في السرعة يبقى العامل الرئيسي بنسبة 30 بالمئة في حوادث السير التي تقع أغلبيتها في البلاد بين الساعة السادسة مساء ومنتصف الليل.