شاهد.. الأرض تبتلع حافلة في الصين وتقتل 9 من ركابها

المصدر: البيان الإلكتروني

ابتلعت فتحة بالوعة بشارع مزدحم في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين حافلة خلال تحميلها المسافرين.

وتسبب البلع في تسع وفيات، كما اعتبر شخص آخر في عداد المفقودين، بحسب (7NEWS Sydney).

وقال موقع (Konbini news)، إن الحادث وقع هذا الأسبوع، لافتا إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج الجثث والحافلة من الحفرة.

مضيفاً أن تحقيقا يجرى لتحديد أسباب الحادث.