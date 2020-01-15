إصابة 26 شخصاً أثناء هبوط اضطراري لطائرة أمريكية

المصدر: (د ب أ)

ذكرت إدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجليس الأمريكية،أمس الثلاثاء، أن 26 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة عندما أفرغت طائرة وقودها فوق ملعب أثناء هبوطها اضطراريا قرب مطار لوس أنجليس الدولي.

ونقلت "صحيفة لوس أنجليس تايمز" عن المتحدث باسم دلتا ايرلاينز، أدريان جي، قوله إن الطائرة كانت تنفذ هبوطا اضطراريا بعد أن واجهت مشاكل في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أسفر عن إصابة 17 طفلا وتسعة بالغين.

وأوضح جي أن الطائرة نفذت عملية تفريغ طارئ للوقود من أجل "تخفيف وزن الطائرة لدى الهبوط".

وكتبت دائرة الإطفاء في لوس أنجليس سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر جاء فيها أن أكثر من 70 من رجال الإطفاء والمسعفين كانوا في مكان الحادث في بلدة كوداهي، جنوب حدود مدينة لوس أنجليس.

