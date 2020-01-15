بالفيديو..94 قتيلاً وجريحاً في تصادم حافلتين بغانا

المصدر: وكالات

لقي 34 شخصاً حتفهم وأصيب نحو 60 آخرين بجروح جراء تصادم حافلتين مكتظتين بالركاب، أمس الثلاثاء، جنوبي غانا، وفقا لوكالة غانا للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع قرب بلدة دومبواسي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أن 29 شخصا قتلوا في مكان التصادم، وتم إعلان وفاة خمسة آخرين بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأوردت الوكالة أن الحادث خلف أيضا 59 جريحا، عدد منهم في حالة حرجة.

وقال الناطق باسم خدمة الإطفاء الوطنية، عبد الواسع هودو، إن حافلتين تتسع كل منهما لـ 60 راكبا تصادمتا على طريق أثناء سيرهما في اتجاهين متعاكسين.