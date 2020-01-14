سقوط طائرة مقاتلة مصرية خلال تدريب ومقتل قائدها

المصدر: د ب ا

ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء أن طائرة مقاتلة سقطت وقتل قائدها.

وقال عقيد اركان حرب تامر الرفاعي في صفحته على موقع فيسبوك "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن استشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة". ولم يحدد المتحدث منطقة التدريب.

كان المتحدث قد أعلن أمس الاثنين عن تنفيذ القوات الجوية المصرية عدداً من المهام القتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في إطار المناورة "قادر 2020"، التي تهدف لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.

يشار إلى أن المناورة قادر 2020" هي المناورة الثانية التي يقوم بها الجيش المصري منذ بداية الشهر الجاري في البحر المتوسط وشمالي البلاد.