مقتل 110 أشخاص في انهيارات جليدية وأمطار بباكستان

المصدر: وام

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان مقتل 110 أشخاص في انهيارات جليدية وترابية وفيضانات.

وأوضحت أن 55 شخصاً قتلوا على الأقل فيما انهارت منازل في 15 قرية بوادي نيلام على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتم نقل 42 مصاباً إلى المستشفيات القريبة وهناك العديد من أهالي القرى ما زالوا عالقين في منطقة نيلام.

وقال مسؤولون بالهيئة التي تنفذ عمليات الإغاثة مع الإدارات المحلية إن الثلوج الكثيفة ألحقت أضراراً بالمنازل القروية وتقوم فرق الإنقاذ بإعانة المتضررين بالمواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.

وتتوقع ادارة الأرصاد الجوية استمرار هطول الثلوج خلال اليومين القادمين.