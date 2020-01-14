القبض على عصابة سرقة الحقائب النسائية بالرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الأجهزة المعنية بشرطة الرياض، القبضَ على ثمانية متهمين؛ لتورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة، تمثلت في نشل الحقائب النسائية، وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة.

ونقلت صحيفة " سبق " عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قوله أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، من القبض على ثمانية متهمين بينهم امرأة، (أربعة منهم يمنيو الجنسية، وثلاثة مواطنين، ومتهم واحد من الجنسية البنغلاديشية)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت في نشل الحقائب النسائية وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة؛ حيث جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.