السعودية .. القبض على عربي سرق 40 حافلة طالبات في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت الأجهزة الأمنية السعودية في منطقة مكة المكرمة على لص من جنسية عربية سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات في محافظة جدة، وكان يعد العدة لمغادرة المملكة للإفلات من العقوبة.

وبحسب صحيفة " عكاظ " التي أوردت الخبر ، فقد تمت الإطاحة باللص إثر وصول عشرات البلاغات لشرطة جدة تؤكد قيام جانٍ بسرقة عدد من مركبات نقل الطالبات في أحياء متفرقة من المحافظة.

وتركزت أغلب تلك السرقات في وسط جدة، لتنطلق أعمال البحث والتحري من قبل دوريات الأمن التي نجحت في رصد مشتبه به من جنسية عربية كان يقوم بمراقبة عدد من المركبات.

وبتتبعه عبر الدوريات السرية توصلت إلى مسكنه في حي بني مالك، وتمت مداهمته والعثور على عدة مسروقات داخله، ليقر الجاني بسرقة أكثر من 40 مركبة معترفا بأنه كان ينوي مغادرة المملكة هربا بغنيمته.