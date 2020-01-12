السعودية .. شاحنة غاز تصيب 3 شبان بإصبات خطرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض ثلاثة شبان لإصابات خطيرة إثر اصطدام مركبتهم الصغيرة بشاحنة نقل أنابيب غاز ، حسبما ذكرت صحيفة" عكاظ" .

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت مساء أمس (السبت) بلاغاً عن وقوع حادثة تصادم في محافظة المخواة مقابل محطة الجبل، مؤكداً أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وفرقة من إسعاف الصحة والدفاع المدني.

وأضاف أنه تم التعامل مع الحالات الخطرة إسعافياً في الموقع ونقلت فرق إسعافات الهلال الأحمر وإسعافات الصحة المصابين لمستشفى المخواة العام.