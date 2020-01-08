أبوظبي.. مشادة تكلف شخصاً 140 ألفاً و 5 سنوات حبساً

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أدت مشادة وقعت بين شخصين إلى تغريم أحدهما 140 ألف درهم والسجن لمدة 5 سنوات. حيث اعتدى على شخص آخر بالسكين وطعنه في أماكن متفرقة من جسده قاصداً إزهاق روحه، وأحدث به عاهات مستديمة، مدعياً إصابته بمرض عقلي أفقده الإدراك والإرادة (الجنون).

وفي التفاصيل فقد أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً، بأن انهال عليه ضرباً بسلاح قاتل "سكين" في أماكن قاتلة من جسده، فأحدث به إصابات موصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. والتي أحدثت عاهة مستديمة بالطرف السفلي الأيمن من المجني عليه قاصداً من ذلك قتله. ولكن مقصد جريمته قد خاب، لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

كما أسندت النيابة إلى الجاني تهمة تعاطى مادة مخدرة "حشيش" في غير الأحوال المرخص بها قانونياً. وتعاطيه مؤثراً عقلياً "ترامادول" في غير الأحوال المرخص بها قانونياً. وقيادة مركبة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير المخدر والمؤثرات العقلية على النحو المبين في الأوراق.

وقضت محكمة جنايات أبوظبي حضورياً بمعقابة المتهم عن جريمة الشروع في القتل بالسجن لمدة 5 سنوات. والإبعاد عن الدولة. وألزمته بأن يؤدى للمجني عليه مبلغ 100 ألف درهم، وبمعاقبته عن جريمتي تعاطى المخدر والمؤثر العقلي بتغريمه 10 آلاف درهم. والإبعاد عن الدولة. وبمعاقبته عن جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر بتغريمه 30 ألف درهم، وألزمته بدفع الرسوم المستحقة.