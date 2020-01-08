كييف تؤكد مقتل جميع ركاب الطائرة وبوينغ تعلق

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "جميع ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الاوكرانية التي تحطمت صباح اليوم بعيد اقلاعها من طهران "قتلوا".

وكتب في صفحته على فيسبوك "بحسب المعلومات الأولية، فان كل الركاب وأفراد طاقم الطائرة قتلوا".

وكان المسؤول الكبير في الخارجية الاوكرانية فاسيل كيريليتش أعطى معلومات مماثلة لوكالة فرانس برس معلنا انه "بحسب الارقام الأولية فانه كان هناك 168 شخصا" على متن الطائرة التي كان يفترض ان تقوم برحلة بين طهران وكييف.

وأضاف زيلينسكي على فيسبوك "سفارتنا تقوم بتحديد المعلومات حول ظروف هذه المأساة ولائحة القتلى".

وبحسب العناصر الاولى التي أوردتها وسائل الاعلام الايرانية فان الطائرة تحطمت بعيد اقلاعها في مدينة شهريار غرب طهران واشتعلت فيها النيران.

من جانبها قالت شركة بوينغ الأمريكية ، إنها بصدد جمع مزيد من المعلومات عن الحادث.

وأوضحت الشركة في حسابها على "تويتر" أنها على دراية بالتقارير الإعلامية بشأن الكارثة "ونحن بصدد جمع مزيد من المعلومات بهذا الشأن".

وذكر متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، لقوا حتفهم.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.