بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 180 شخصا في إيران

المصدر:
  • د ب ا
التاريخ:

أعلنت مصادر إيرانية صباح اليوم الأربعاء عن تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها من مطار الخميني "بسبب خلل فني".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "إسنا" أن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.

ولم يتضح بعد مصير من كانوا على متن الطائرة.

ونقلت الوكالة شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، قوله إنّ عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، من دون أن تورد في الحال أي حصيلة.

كلمات دالة:
  • تحطم الطائرة
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى