عشرات القتلى والجرحى في تدافع خلال جنازة سليماني

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مدينة كرمان الإيرانية، نتيجة تدافع خلال جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أمريكية دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي، الجمعة.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، وصل جثمان قاسم سليماني، الثلاثاء، إلى مسقط رأسه ليدفن هناك، وشاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث التدافع.

وذكرت تقارير صحفية إيرانية، أن عدد القتلى الذين سقطوا في التدفاع، وصل إلى 35 شخصا.

وكان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.

وأثار مقتل سليماني تهديدات إيرانية جديدة للمصالح الأمريكية، إلى جانب تهديدات من ميليشيات طهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أمام عشرات الآلاف من المشيعين في مدينة كرمان: "سننتقم بقوة من العدو، وسيكون ردنا قويا وحازما"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة عسكريون كبار، إن الرد الإيراني على العملية الأمريكية سيكون "على نفس مستوى قتل سليماني"، لكنه سيأتي في مكان وزمان تحددهما طهران.