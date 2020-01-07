شاهد.. عاصفة في مدينة أرجنتينية تحول النهار إلى ليل

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

تعرضت عدة بلدات ومدن أرجنتينية لعاصفة ترابية مفاجئة وعنيفة أدت إلى سقوط أسطح المنازل والأشجار كما حجبت أشعة الشمس.

ولاحظ السكان المحليون مساء الأحد، سحابة سوداء تتجه مباشرة إلى مدينة ريو كوارتو وانخفضت في حينها درجات الحرارة بشكل كبير، وخيم الظلام بعدما وصلت عاصفة ترابية قوية بلغت سرعتها 120 كيلومتر في الساعة.

Río Cuarto. Tormenta de tierra. pic.twitter.com/3Mz7j5Cg3M — Iñaki Frias (@InakiFrias30) January 6, 2020

واجتاحت العاصفة الترابية العنيفة المدينة في دقائق، مما تسبب في هطول البرد والأمطار الغزيرة التي وصلت كمياتها إلى 37 ملم في بعض المناطق.

وارتفعت درجات الحرارة الأحد لتصل 30 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تصل العاصفة الترابية القوية التي تسببت أيضا في انقطاع الكهرباء.

ولم تتسبب العاصفة في أية إصابات بشرية أو وفيات وفقاً للسلطات المحلية.