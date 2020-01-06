إحالة لص تركي حاول سرقة آثار الحرمين الشريفين إلى المحكمة

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يجد هذا السارق الأبله إلا الحرمين الشريفين ليسرقهما! لكنه وقبل أن يفر هارباً وقع في قبضة رجال الأمن السعودي.

وفي التفاصيل فقد أحالت النيابة العامة بمكة المكرمة اليوم، إلى المحكمة الجزائية بمكة، الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد قبضت في شهر نوفمبر 2019 على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود"، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة واستكمال ملف القضية أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية.